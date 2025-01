Nadie podrá descarrilar la elección de jueces, magistrados y ministros, aseguró el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tras la suspensión de actividades de este proceso, anunciada por el Comité de Evaluación del Poder Judicial.

Yo no sé, de verdad, lo digo con franqueza dónde estudiaron derecho los integrantes del Poder Judicial, porque la Ley de Amparo dice muy claro que no procede el amparo contra reformas constitucionales si ya es constitución vigente la reforma que se hizo al Poder Judicial, pero además no procede el amparo contra un proceso electoral. Entonces no hay ningún recurso legal, para decirlo de manera clara, no hay ningún poder sobre la tierra que pueda detener el proceso electoral, poder humano, por lo menos”.

Arremetió contra los integrantes del Poder Judicial asegurando que con ello confirman el por qué es necesario cambiarlos. Al mismo tiempo, indicó que nadie se quedará sin participar en el proceso, por lo que el Legislativo absorberá a los aspirantes que se hayan registrado ante la Corte. (Por Arturo García Caudillo)