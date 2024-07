Justifican Morena y sus aliados la forma de operar en comisiones para no permitir que se alargue la discusión de las 18 reformas constitucionales del presidente López Obrador, como reconoce el diputado petista, Gerardo Fernández Noroña.

“Y si tienen tanto ahínco en que la historia tome testimonio de sus sesudas intervenciones, que las presenten por escrito y se pida que vayan al diario de debates de la próxima legislatura, porque es una práctica parlamentaria de mucho tiempo, el que las reservas, para no hacer una doble discusión, aquí algunos quisieran hacer una doble discusión, pero ya no estarán en la próxima legislatura”.

Y es que los proyectos de dictámenes se presentarán y aprobarán en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, a partir del 1 de agosto, pero sin discusión, ya que en todo caso corresponderá a los nuevos diputados, que inician en septiembre, discutirlas y luego aprobarlas para luego mandarlas a revisión al Senado. (Por Arturo García Caudillo)