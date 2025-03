El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que fue invitado a participar en la asamblea del Parlamento Europeo, programada para el 10 de abril.

“Seis días después de mi participación en el Consejo de Europa, y el presidente Teodoro Rousopoulos, me acaba, hoy, está calientito, me acaba de llegar, una invitación para participar en la próxima Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el próximo 10 de abril. No se preocupen por el costo, porque será telemática mi intervención y sólo falta que alguien diga que cuánto va costar el Internet de mi intervención de 5 a 7 minutos”.

Y por ello, para no dejar dudas, presentó el cheque que le entregó la caja del Senado por el costo del viaje que hizo el 20 de marzo a Estrasburgo, Francia, para participar en el Consejo de Europa, el cual alcanzó un total de 36 mil 480 pesos. (Por Arturo García Caudillo)