Inconforme porque no fue premiado por su participación como precandidato de la 4T a la Presidencia de la República, el diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que aceptará bajo protesta las razones del Ejecutivo Federal.

“Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno. A pesar de todo, esta situación no generará bajo ninguna circunstancia el que yo rompa la unidad del movimiento. Este pésimo escenario no evitará que defienda, que yo deje de defender hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente López Obrador”.

Y tampoco dejará de apoyar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hay que recalcar que Fernández Noroña exige la coordinación de Morena en el Senado en la próxima legislatura o un cargo en el gabinete presidencial. (Por Arturo García Caudillo)