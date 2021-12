Con la presencia se Mil 500 participantes se corrió este domingo el Medio Maratón del Club San Javier, en la reactivación de las carreras largas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Fernando Cervantes Caudillo de Guanajuato se llevó el primer lugar con un tiempo de 1 hora 7 minutos y 45 segundos. El segundo sitio correspondió a Javier Moreno y el tercero para Gerardo Jair Zara.

En la categoría femenil Citlali Cristian Moscote se llevó el triunfo al llegar a la meta con tiempo de 1 hora 13 minutos y 44 segundos, y emocionada comentó.

“Pues muy bien, muy contenta, este la verdad se me hizo padre la ruta, porque me gustan mucho las rutas con desniveles. No había ocurrido y no había venido para acá me gustan estas rutas y lo disfruté mucho”.

dejando en segundo a Guadalupe Jazmín y Ema Leticia Joya.

El próximo evento importante será el domingo próximo con el Maratón Internacional de Guadalajara. (Por Martín Navarro Vásquez)