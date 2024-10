Muy temprano se fue de Guadalajara este domingo el ahora ex técnico de Chivas Fernando Gago, quien se fue junto a su esposa y sus dos hijos, para volver a Argentina donde en las próximas horas se convertirá en el técnico del Boca Juniors. Tomó un vuelo a la Ciudad de México y después hacia Buenos Aires.

Gago se marchó sin dar declaraciones sobre la polémica salida del equipo Rojiblanco. “Chicos me dejan por favor, no voy a hablar, gracias”, dijo ante la mirada de varios reporteros y las cámaras en el aeropuerto Miguel Hidalgo.

Se espera que esta misma noche llegue a Buenos Aires y el martes sea presentado como técnico del Boca. (Por Martín Navarro Vásquez)