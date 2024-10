Luego de la derrota en el Clásico Tapatío de 3-2 ante el Atlas en el mismo Estadio Akron y tras llevarse abucheos de la afición, el técnico del Rebaño Fernando Gago negó estar arreglado para dirigir al Boca Juniors como lo manejó toda la semana la prensa en Buenos Aires.

“No, la verdad es que a ver… lo voy a aclarar, para ser sinceros yo no tuve ninguna oferta, ni llamados; no sé de dónde salen estas informaciones y para mí fue una semana muy tranquila, normal y previa a un clásico en la que se generan muchas emociones y sentimientos para llegar al clásico”. Reiteró en más de una ocasión no estar arreglado en Boca: “No, no me contactó nadie. No sé de dónde salió esa información yo no tuve contacto con nadie, de ningún club y lo digo porque se generó muy fuerte. Lo repito, ni mi gente ni yo hemos tenido contacto con nadie”. (Por Martín Navarro Vásquez)