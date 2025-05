Por un rato dejaron de trabajar. Por unas horas bailaron, se rieron y celebraron. Por un momento, las mamás que trabajan en las calles lavando coches, vendiendo dulces, frutas, o artesanías, celebraron su maternidad. Claudia Jazmín Jaime trabaja en la calle y recibe apoyo de la organización Mamá A. C.

“Aquí lo chido de aquí es que te ayudan con tus chavos, no te piden nada. Nada de dinero o algo. Por eso, ya ahorita yo tuve a mis hijos, tengo cuatro. Y todos los cuatro estudian todos y a mí no me piden nada”.

Mamá A. C apoya a 80 madres trabajadoras como Claudia.

“Yo vendo dulces en la calle, casi todo el día. Aquí cada mamá pues traemos algo, como dicen, algo arrastrando”

La organización Mamá AC, con 37 años de trabajo, tiene claro que cada mamá que apoyan es una historia distinta de vida. (Por Priscila Hernández Flores)