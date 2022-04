Reforzar la seguridad, mejorar el alumbrado público y cerrar los bares irregulares en torno a los planteles, exige este jueves el presidente de la FEU, Javier Armenta Araiza, al actualizar a diez el número de intentos de privación de la libertad y violación contra alumnas sobre todo de preparatorias.

“Lo que pedimos de manera inmediata es que se cierren los bares y espacios de venta que estén fuera de la ley y fuera de la ley es que estén más cerca del espacio que corresponde. Y quiero diferenciar, una cosa es vender productos alcohólicos desde Seven Eleven o cualquier otra tienda y otros son los bares. Esos dos tipos de negocios que estén dentro del espacio que no permite la ley tienen que ser cerrados de manera inmediata. Lo pido a los alcaldes del Área Metropolitana”.

Habla por ejemplo de los entornos al CUCEA, CUCEI y Ciencias de la Salud. Y es que el riesgo para la comunidad es latente, porque en algunos bares se expenden no solo bebidas alcohólicas, sino incluso se da la venta de droga (Por Gricelda Torres Zambrano)