La Fiscalía General de la República inhabilitó un total de trece tomas clandestinas de hidrocarburos localizadas en el poliducto Salamanca–Guadalajara, en acciones realizadas en tres municipios del estado de Jalisco.

Las intervenciones se efectuaron tras reportes del personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos. En el municipio de Degollado fueron localizadas y desactivadas seis tomas a la altura del kilómetro 126+477, cerca de la localidad El Quirino. En Tototlán se inhabilitaron cuatro más en el kilómetro 186+615, mientras que en Tala se detectaron tres tomas adicionales en el kilómetro 296+833, en las inmediaciones de San Juan de los Arcos.

Por cada uno de los hallazgos, el Ministerio Público Federal integró las carpetas de investigación correspondientes por delitos previstos en la Ley de Hidrocarburos. En ninguno de los operativos se reportaron personas detenidas, y el material asegurado quedó a disposición de la autoridad competente. (Por Edgar Flores Maciel)