La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido en diciembre pasado y que dejó 14 muertos, no fue causado por fallas en la infraestructura.

Tras peritajes, se confirmó que la vía y el equipo cumplían con la normativa.

La fiscal indicó que la responsabilidad recae en el conductor y el despachador, ya vinculados a proceso por homicidio y lesiones culposas.

Añadió que 145 víctimas han recibido reparación del daño mediante acuerdos reparatorios y que no se ejercerá acción penal contra la empresa operadora.