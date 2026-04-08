La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido en diciembre pasado y que dejó 14 muertos, no fue causado por fallas en la infraestructura.
Tras peritajes, se confirmó que la vía y el equipo cumplían con la normativa.
La fiscal indicó que la responsabilidad recae en el conductor y el despachador, ya vinculados a proceso por homicidio y lesiones culposas.
Añadió que 145 víctimas han recibido reparación del daño mediante acuerdos reparatorios y que no se ejercerá acción penal contra la empresa operadora.
FGR descarta fallas en obra por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido en diciembre pasado y que dejó 14 muertos, no fue causado por fallas en la infraestructura.