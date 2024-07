La Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal contra funcionarios de Zapopan por la inversión de más de 303 millones de pesos en el banco Accendo, institución que a la postre se declararía en quiebra.

El regidor, Alejandro Puerto Covarrubias, denunció que se realizaron depósitos en el banco a pesar de la existencia de focos rojos en las operaciones de la institución financiera.

Sin embargo, la FGR concluye que no hubo mal uso de atribuciones y facultades, ni ejercicio abusivo de atribuciones, es decir, no hubo responsabilidad de los funcionarios por dichos depósitos.

Zapopan, en un comunicado, afirma que la Contraloría Municipal tampoco ha encontrado elementos que impliquen una falta de los funcionarios.

El municipio acusó de un uso electorero del tema.

Actualmente Zapopan mantiene amparos y otros recursos jurídicos contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y e IPAB para recuperar el dinero que se fue con la quiebra de Accendo en las cuentas productivas que se tenían. (Por Héctor Escamilla Ramírez)