Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que el narcotraficante Héctor “El Güero” Palma, permanecerá detenido gracias a que la Fiscalía General de la República encontró una denuncia no aclarada.

“Al parecer la Fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada, y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se ventile todo este asunto. Da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición, y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes”.

Si pasa ese tiempo de arraigo y no hay ninguna acusación pendiente, entonces sí tendrían que otorgarle la libertad. (Por Arturo García Caudillo)