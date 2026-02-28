La Fiscalía General de la República confirmó este sábado la entrega del cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” a sus familiares, luego de concluir los procedimientos legales y periciales correspondientes en la Ciudad de México.

La salida de dos carrozas fúnebres del centro forense fue acompañada por un discreto operativo de seguridad y seguimiento de medios de comunicación.

Una de las unidades se dirigió a una funeraria en la colonia Juárez.

La institución informó que se practicaron pruebas genéticas para acreditar el parentesco de quien solicitó la entrega.