La Fiscalía General de la República confirmó este sábado la entrega del cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” a sus familiares, luego de concluir los procedimientos legales y periciales correspondientes en la Ciudad de México.
La salida de dos carrozas fúnebres del centro forense fue acompañada por un discreto operativo de seguridad y seguimiento de medios de comunicación.
Una de las unidades se dirigió a una funeraria en la colonia Juárez.
La institución informó que se practicaron pruebas genéticas para acreditar el parentesco de quien solicitó la entrega.
FGR entrega restos de “El Mencho” a familiares tras pruebas de identificación
