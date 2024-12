La Fiscalía General de la República ejercerá acción penal contra el juez que ordenó la liberación de “El

Contador”, líder del Cártel del Golfo, así lo informa al fiscal Gertz Manero.

“El juez tomó la determinación a la que usted ha hecho referencia, inmediatamente se la impugnamos. No solamente se la impugnamos en queja, sino ya se abrió una carpeta en contra de él por delitos en contra de la impartición de justicia. Y el día de hoy la Fiscalía va a dar un informe completo de lo que dijo el juez y de lo que se le contestó y de la manera como iniciamos el procedimiento de queja y que no nos quedamos ahí, sino que vamos a la acción penal. No podemos permitir que esto se esté repitiendo de esa manera y este es un caso paradigmático y lo vamos a usar en ese sentido”.

Gregorio Salazar, juez de control en el Penal de Almoloya, cambió la medida cautelar contra José Alfredo Cárdenas, por prisión domiciliaria, a pesar de estar sujeto a proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde enfrenta varios cargos por narcotráfico. (Por Arturo García Caudillo)