Daniela Vega, actriz transgénero chilena reconocida por su papel en “Una mujer fantástica”, será homenajeada con el premio Maguey Queer Icon en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, por ser una figura clave en la lucha de la comunidad LGBTQ+, y comparte que considera que falta en esta causa:

“Creo que lo que le falta siempre al mundo es un nombre, tener la posibilidad de llevar un nombre y de ser nombrado es algo que hemos luchado mucho, por lo menos yo y creo que las infancias no son nombradas, creo que las infancias son subrogadas a los adultos y ellos y ellas tienen mucho que decir, tanto que decir que no les dejamos decir y es por eso que me parece muy importante que se escuche a los niños, las niñas del mundo y les permitamos gobernar su cuerpo, gobernar su tiempo, su calendario y6 sus agendas”.

El premio Maguey, apuesta por el talento y la dedicación, para romper con los paradigmas y promover la diversidad y la inclusión en el cine a nivel mundial, de igual manera, también se entregara el reconocimiento por su trayectoria y apoyo a la cantante Denisse Guerrero, quien busca compartir más sobre lo que vivió alejadas de los escenarios. (Por Pilar Gutiérrez)