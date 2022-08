La puesta en escena “Fiebre de sábado por la noche” llegará este viernes 12 de agosto al Teatro Galerías.

La producción de Gerardo Quiroz marca el debut en el teatro del comediante Memo Ríos, quien en entrevista con Notisistema mencionó lo emocionado que está por participar en la obra.

“Yo nunca había hecho una obra musical, es otro debut que se va a anotar este Jerry, además con un artista nuevo como yo, nuevecito, pues qué crees que con todas las tablas del mundo aún me pongo nervioso, porque creo que me faltan muchas tablas, me falta mucho por aprender y lo estoy haciendo con mis compañeros, no solamente su talento, su talento lo absorbo, absorbo sus ganas y me doy cuenta que la vida vale la pena cuando haces lo que te gusta”.

Fiebre de sábado por la noche es protagonizada por Alex Sirvent, Irán Castillo, Lisset Karen Espriu, David Trillo, además de un cuadro de bailarines. (Por Katia Plascencia Muciño)