Este miércoles concluyó la penúltima fase de venta de boletos para el Mundial 2026 que inició el 11 de diciembre y la FIFA informó que en 33 días recibió 500 millones de solicitudes de personas que buscan adquirir una entrada, lo que representa un nuevo récord de demanda en la historia del deporte.

“El partido más demandado en esta fase, fue el Colombia-Portugal que se celebrará el 27 de junio en Miami, seguido por el México-Corea del 18 de junio en Guadalajara; la Final, que se disputará en Nueva Jersey el 19 de julio y el partido inaugural, en el que México enfrentará a Sudáfrica, el 11 de junio en la Ciudad de México”.

Indica la FIFA que a partir del 5 de febrero anunciará los resultados del sorteo aleatorio. Mientras que: “Los aficionados cuyas solicitudes no sean atendidas tendrán otra oportunidad de adquirir entradas cuando se acerque la fecha del torneo, en la fase de venta de última hora. En este periodo, que durará hasta que finalice el torneo, las entradas se venderán por orden de solicitud”. (Por Manuel Trujillo Soriano)