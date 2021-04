A esta hora del día, la fila para vacunarse aquí en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara, llega ya al Auditorio Telmex, por la avenida Parres Arias, da vuelta en avenida Prolongación Laureles y llega por Periférico. Aquí uno de los formados:

“-Tengo 25 minutos que llegué más o menos. -¿Cuánto tiempo va a aguantar aquí debajo del sol?. -Pos hasta que llegamos allá o se acaban las vacunas. -¿Cómo se apellida usted?. -Flores Ávila. -¿Hoy le toca?. -Hoy me toca, me citaron ayer, que me viniera ahora y que estuviera a las 12, pero voy a llegar a las 2 de la tarde”.

Hasta el momento, la vacunación a pie, aqui en el CUCEA, a pesar de lo largo de las filas, va con absoluto orden. (Por: José Luis Jiménez Castro)