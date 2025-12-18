La directora de Finabien, Rocío Mejía, hizo un llamado a nuestros paisanos a dejar de enviar remesas en efectivo y migrar a medios digitales, con el fin de evitar la retención del impuesto del uno por ciento que el gobierno estadounidense aplicará a partir del primer día del 2026.

“Comiencen el año, comiencen el 2026 pidiendo su tarjeta Finabien Paisano. No se esperen al 1 de enero, porque si siguen enviando de efectivo a efectivo les van a retener uno por ciento del impuesto que el gobierno en Estados Unidos impuso sobre envío de efectivo a efectivo. Por eso cambien a sus medios a los medios digitales”.

De paso, informó que Financiera para el Bienestar está muy cerca de cumplir su meta anual de cien mil tarjetas Finabien Paisano, pues a la fecha ha emitido 92 mil plásticos. (Por Arturo García Caudillo)