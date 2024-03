Aunque firmó el documento, la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, lo hizo con observaciones, asegurando que el Compromiso por la Paz impulsado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, es catastrofista y no considera los avances alcanzados en la actual administración.

“Me congratula saber que tenemos coincidencias, sobre todo la de superar la visión punitiva de autoritarismos y decretos de guerra y avanzar en una visión de construcción de la paz atendiendo las causas. Sin embargo, por honestidad y congruencia he firmado el documento con la siguiente leyenda: ‘firmo el documento en el entendido de que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido”.

El documento que agregó lo llamó Sigamos Dialogando e incluye sus propuestas en materia de seguridad, las cuales implican dar continuidad a la estrategia de abrazos no balazos. (Por Arturo García Caudillo)