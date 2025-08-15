La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo trilateral con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo; y de Belice, John Antonio Briceño, para preservar 5.7 millones de hectáreas del corazón de Mesoamérica, a través de la creación de un nuevo Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya.

“Y debemos sentirnos orgullosos de poder decirle al mundo: Juntamos nuestra voluntad para preservar y restaurar el legado de esta riqueza biológica y cultural extraordinaria’. El acuerdo de hoy es histórico, es hermoso”.

Los 5.7 millones de hectáreas están integradas por 12 áreas naturales protegidas de México, 27 de Guatemala y 11 de Belice, donde habitan especies como el jaguar, la guacamaya roja, el tapir y el quetzal, beneficiando así alrededor de 7 mil especies, 200 en categoría de riesgo, 50 prioritarias y 250 endémicas de México. (Por Arturo García Caudillo)