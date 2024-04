Respaldo el trabajo del árbitro en la contienda y firmo sin condiciones el “Acuerdo por la integridad electoral”, aseveró el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus Navarro, quien así, intentó desactivar las críticas que durante su discurso lanzara la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo.

“Cuando existe desesperación, cuando existe una caída constante en la voluntad popular, siempre se va a esgrimir, a descalificar, como lo escuchamos, a la autoridad electoral. Por el contrario, yo no solamente no voy a descalificar a esta autoridad electoral sino que cuentan con todo mi respeto y respaldo al trabajo que ustedes hagan y por supuesto que estaremos respetando la voluntad popular del próximo domingo dos de junio”.

Advirtió a las candidatas que no deben tener miedo al contraste de las idea, ni esconderse o rechazar las invitaciones que les hacen las universidades, el Colegio de Jalisco y los organismos empresariales. (Por Gricelda Torres Zambrano)