Previo a su detención, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, afirmó que le fueron fabricados delitos y responsabilizó a la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que pudiera pasarle.

“Yo pienso que la Fiscalía de la Ciudad de México me fabricó algún delito, o la Fiscalía General de la República me fabricó un delito. Y pues temo por mi integridad, temo por mi vida porque si me detienen puedo sufrir un accidente o cuando menos puedo ser víctima de tortura o maltratos o presiones para obligarme a renunciar al cargo de fiscal de Morelos. Ahorita estoy aquí en mi domicilio particular, afuera están estos elementos, que ya sé que vienen por mi. Nada más que sí quiero dejar muy claro que responsabilizo a la ex Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum por lo que pueda pasarme a mí”.

Unos minutos después se confirmó su detención por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)