La Fiscalía del Estado de Jalisco, en coordinación con el C5 estatal, analiza imágenes de videovigilancia para identificar a quienes abandonaron a una bebé recién nacida (con aproximadamente ocho meses de gestación) en un bote de basura en la zona de San Juan de Dios, en Guadalajara.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que una mujer que transitaba por el lugar localizó a la menor dentro de una bolsa plástica y dio aviso a las autoridades.

“Efectivamente al parecer esta persona lo encontró pues en un bote si mal no recuerdo de basura en San Juan de Dios, bueno pues estamos haciendo las investigaciones, estamos revisando videos videos y cámaras para ver si podemos detectar a las personas que hayan dejado a esta bebé”.

La dependencia informó que continúan las investigaciones para ubicar a los responsables y esclarecer los hechos.

En un caso distinto, autoridades indicaron que este viernes será entregado el cuerpo de otra bebé localizada sin vida semanas atrás en un basurero del fraccionamiento Valle de Tejeda, en Tlajomulco, a la fundación Inocentes de María, para que reciba sepultura. (Por Edgar Flores Maciel)