La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco finalizó la investigación inicial del caso Rancho Izaguirre, predio en Teuchitlán usado por la delincuencia como centro de reclutamiento y adiestramiento.

El fiscal Gerardo de la Cruz Tovar informó que existen elementos para imputar a 12 servidores públicos (peritos, agentes del Ministerio Público, un director y policías investigadores) y que la carpeta ya está en el Poder Judicial en espera de audiencia.

Señaló que este expediente forma parte de decenas de casos concluidos que aguardan fecha por carga de trabajo judicial.

Como balance del año, destacó que desde 2018 se han judicializado 559 carpetas y 415 funcionarios han sido vinculados a proceso.

También subrayó recuperaciones millonarias, detenciones de exservidores públicos y programas de capacitación para prevenir conductas irregulares.