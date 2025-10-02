El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, aclaró que se buscarán los mecanismos jurídicos necesarios para que el caso de Alexander “N”, joven que asesinó a puñaladas a una mujer en la colonia Paseos del Sol, sea reclasificado como feminicidio y no solo como homicidio.

“De acuerdo a las primeras investigaciones, a los datos y al dictamen psicosocial que nos fue emitido, no nos alcanzaba para poder imputar por el feminicidio. No es una cuestión de voluntades; desde luego que si tuviéramos los elementos en estos momentos, pues así se hubiera hecho”.

Alexander “N” fue vinculado a proceso por homicidio calificado, luego de confesar que eligió a su víctima al azar, argumentando que escuchaba voces que le ordenaban matar.

La Fiscalía adelantó que continuará con la integración de pruebas para lograr que el caso sea sancionado bajo la tipificación de feminicidio, lo que implicaría una pena más alta. (Por Edgar Flores Maciel)