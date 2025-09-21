La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó este domingo la localización con vida de siete personas que habían sido reportadas como desaparecidas en distintos hechos. Entre ellas se encuentran Gary Omar “N”, José Manuel “N” y Héctor Manuel “N”, quienes habían sido privados de la libertad el pasado 25 de agosto en el cruce de las avenidas Gobernador Curiel y Lázaro Cárdenas.

La dependencia informó también sobre la aparición de la artista plástica Francisca “N”, así como de los abogados Gustavo “N” y Rodrigo “N”. De igual forma fue ubicado el motociclista Abraham Emanuel “N”, reportado como desaparecido desde el 30 de agosto.

Aunque versiones extraoficiales en redes sociales habían difundido su hallazgo durante la tarde, la Fiscalía aclaró que no contaba con pruebas de vida hasta después de las 17:00 horas. La confirmación oficial de su localización se dio poco antes de las 20:00 horas. (Por Edgar Flores Maciel)