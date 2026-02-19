No son una ni dos, son varias las denuncias y carpetas de investigación abiertas por presunto fraude cometido vía tiempos compartidos en sitios turísticos de Jalisco, detalló y confirmó el fiscal general del estado, Salvador González de los Santos, quien además señala que tienen bien identificado el modo de operar de los criminales.

“Son prácticamente fraudes, ofrecen departamentos o tiempos compartidos y, bueno, mucha gente cae. Cuando nos piden información o colaboración siempre los hemos ayudado. De igual manera, nos auxilian en muchas ocasiones con información personal aquí del consulado.”

En redes sociales se han viralizado denuncias por el supuesto fraude por tiempos compartidos en Puerto Vallarta. (Por Gustavo Cárdenas)