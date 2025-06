El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, negó que Katy, la enfermera asesinada presuntamente por su ex pareja sentimental en Tonalá el pasado lunes, haya levantado previamente una denuncia en contra de su agresor.

A la información que yo tengo, es de que no, no se no se recabó denuncia, porque al parecer ella no quiso en su momento levantar la denuncia. Ésa es la información de entrada que tenemos, estamos desde luego qué fue lo que fue lo que pasó, porque, bueno, pues es un hecho muy lamentable lo que lo que ocurrió y, bueno, pues esto no puede suceder.

Lo anterior contrasta con versiones de familiares de la víctima, quienes reprobaron el hecho de que Katy, hubiera acudido con antelación en varias ocasiones al Centro de Justicia para la Nujer, donde fue rechazada por no tener huellas visibles de violencia física. Por cierto que el presunto feminicida ya se encuentra detenido por parte de la Fiscalía Estatal. (Por Edgar Flores Maciel)