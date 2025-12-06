Flor Bertotti, regresó con su gira “Otra Vuelta”, al Auditorio Telmex, la noche de este viernes, para revivir las canciones que la lanzaron a la fama con la novela “Floricienta”. Previó al concierto la también actriz, comentó en exclusiva con Notisistema que no descarta volver a la actuación:

“Estoy explorando los mundos de la producción y estar atrás del escenario, me gusta mucho toda la parte creativa y siento que me da tiempo para hacer más cosas, entonces como que el rol de actriz lo tengo relegado y cubro mi cuota de encontrarme con la gente con estos encuentros de los shows y cantando, así que es como que está cubierto de alguna manera ese espacio lúdico que necesito.

Pero bueno, nunca cierro ninguna puerta, por ahora no, es en un proyecto cercano, no tengo ninguna cosa concreta como para volver a actuar, pero bueno, no lo descarto. “

La velada incluyó sus éxitos de solista y de la serie como “Hay un Cuento”, “Vestido Azul”, “Corazones Contentos”, “Ven a mi” y “Flores Amarillas”, que transportaron a los asistentes a una época de recuerdos, junto a la argentina. (Por: Pilar Gutiérrez)