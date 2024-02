La noche de este jueves, Flor Bertotti, mejor conocida como “Floricienta”, deslumbró al público de Guadalajara, luego de 17 años de no haberse presentado en escenarios mexicanos.

Pese a los problemas técnicos, que presentó al inicio, la cantante sorprendió a sus fans con cerca de dos horas de canciones de la famosa serie y otros éxitos como “Hay un cuento”, “Un enorme dragón”, “Flores Amarillas”, entre otras, de las que presento versiones más modernas.

Con múltiples cambios de vestuario entre los que se encontraba un vestido de color verde, blanco y rojo en honor a México, la artista compartió el escenario con su esposo para cantar “Te amo más” y agradeció al público tapatío con un set de complacencias, dónde, incluso, canto acapela y cerró la noche con el emotivo tema “All You Need is Love”.(Por: Pilar Gutiérrez)