Se jugó una edición más del Clásico Tapatío y se escribió un empate a un gol entre Atlas y Guadalajara en el Estadio Jalisco en la última jornada del torneo, que tiene como final un fracaso de ambos equipos al no clasificar ni siquiera al Play In. Chivas requería del triunfo para avanzar a la fase final, pero no pudo. Hugo Camberos puso adelante a los Rojiblancos y después empató Uros Djurdjevic.

El técnico de Chivas Gerardo Espinoza, quien prácticamente se despidió del banquillo acepta que un proyecto que tiene un final doloroso y que inició complicado tal y como terminó.

“Es dolorosa la situación, definitivamente, y el torneo ha sido eso, ha sido una tónica de muchas complicaciones, de muchos problemas, y hoy simplemente se cierra de esa manera. Se tendría que pensar bien lo que se busca para los siguientes torneos, realizar bien un proyecto, buscar bien todo lo que la institución merece. Y de mi parte, bueno, simplemente tranquilo, asumí este reto, sabiendo lo complicado que era, todas las complicaciones que venían, y de mi parte, bueno, creo que por trabajo no quedó la situación”.

Al final Espinoza no metió al Chicharito Hernández y al respecto dijo que “esas serán otras evaluaciones que se hagan. Considero que se ha confiado mucho en Javier (Hernández), ha tenido participación mayormente en todos los partidos. Que recuerde, es éste el partido (vs Atlas) donde no ha participado nada más. Confianza, minutos, los ha tenido”.

Chivas terminó con 21 unidades fuera de cualquier opción de clasificar. (Por Martín Navarro Vásquez)