El Monterrey completó otro fracaso al quedar eliminado de la fase de grupos en la Leagues Cup. Este sábado empató a un gol con Pumas y con eso no le alcanza para avanzar, pues llevaba una derrota.

Jesús Tecatito Corona abrió el marcador, pero luego Funes Mori logró la igualada.

“Dolidos, esa es la verdad. Con respecto a redes sociales, no miro nada. El tema de fracaso no, para mí eso es no intentar, nosotros intentamos. Por momentos el equipo a mí me gustó, no fuimos certeros, no aprovechamos los momentos que tuvimos de llegadas que considero fueron claras, rematamos y no la metimos. A trabajar. Soy de los entrenadores que trabajan, corrigen”, dijo Fernando Ortiz DT de Rayados.

Por otro lado con goles de Juan Bruneta y Juan Pablo Vigón, los Tigres derrotaron 2 goles por 1 al Inter Miami, club que no contó con Lionel Messi. De esta manera los del norte clasifican a la siguiente fase.

Y en otro juego de este sábado Vancouver Whitecaps venció y eliminó 3-1 a los Xolos. (Por Martín Navarro Vásquez)