Se dio el primero fracaso de clubes mexicanos en la Copa de CONCACAF, con el Toluca que fue eliminado por el Herediano en el mismo estadio La Bombonera dentro de la jornada de este jueves.

El club de Costa Rica remontó el global de 2-1 para vencer a los Diablos 3-2 y con empate 4-4 por más goles de visitante, Herediano avanzó a la siguiente ronda.

El técnico Renato Paiva aceptó el fracaso.

“Quiero asumir la responsabilidad por la derrota, porque después de un primer tiempo tan bueno que hemos hecho me daba sensaciones de tener el juego controlado. Es un fracaso, de eso no hay duda alguna, aun trayendo la eliminatoria con ventaja desde Costa Rica”, dijo el técnico.

Al final la afición se metió de más con el arquero Tiago Volpi, quien tuvo una de sus peores noches con Toluca.

El Monterrey no tuvo mayores complicaciones y volvió a golear al Comunicaciones de Guatemala 3-0, para avanzar a la siguiente fase con el 7-1 global, tras el juego de vuelta celebrado en la cancha de Rayados.

Los goles del triunfo fueron de Héctor Moreno (10′), Jesús Manuel Corona (31′) y Brandon Vázquez (79′). (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Toluca)