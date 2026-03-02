Sí hubo preocupación pero no miedo, admite el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien abanderó este lunes un encuentro entre jugadores leyendas del Real Madrid y niñas y niños de la ciudad.

El alcalde dijo que sí hubo cuestionamientos sobre la seguridad en la ciudad tras los hechos violentos ocurridos durante la semana pasada.

“Al principio sí la realidad desde el lunes estaba la preocupación, pero lo que hicimos fue darles confianza. Nosotros en 72 horas estábamos de vuelta a la normalidad, y bueno pues eso nos ayudó muchísimo a esa respuesta, yo emití cartas, Fernando Hierro nos ayudó muchísimo, Marcelo, todos en conjunto, el gobernador y mandando mensajes a cada uno, hablando por teléfono y eso pues nos ayudó mucho”.

Juan José Frangie aseguró todo sigue en pie de cara a los juegos del mundial que se disputarán en el estado Akron. (Por Gustavo Cárdenas)