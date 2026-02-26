Tras la ola de violencia en Jalisco, la Federación Internacional de Natación, World Aquatics, canceló la parada de la Copa Mundial de Clavados a realizarse en Zapopan a principios de marzo. En reacción, el alcalde, Juan José Frangie, lamentó la decisión, pero dijo que esto no afectará el tema del mundial de fútbol.

“Estábamos listos, no se está suspendiendo ninguna actividad de el caso por ejemplo del mundial , que tenemos la presentación de la copa, tenemos los 100 años del festejo de la Minerva, el partido de leyenda, y como lo ha expresado el señor gobernador, tenemos que volver a la continuidad, a la tranquilidad y bueno como es un campeonato que vienen mucha gente de otros países pues se respeta y se negaron las delegaciones a venir”.

Juan José Frangie dijo que la cancelación del mundial de clavados no estuvo en manos de las autoridades nacionales. (Por Gustavo Cárdenas)