El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan y presidente municipal con licencia, Juan José Frangie, reitera que no participará en ningún debate con sus contrincantes Pedro Kumamoto y Oscar Santos porque no tienen buenas propuestas y sería una perdida de tiempo.

“No, no, la verdad es desgastarme con gente que ni conoce Zapopan, por un lado Kumamoto y por otro lado el otro muchacho, la verdad no tengo necesidad de hacerlo. A ver Instituto Electoral no es obligatorio participar, que quede bien claro, cualquier candidato puede meter sus solicitudes”.

Agrega que ya notificó el IEPC que no participará en debates. (Por Claudia Manuela Pérez)