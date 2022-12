La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, frenó la designación en fast track del ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, como nuevo embajador de México en Canadá, por no considerarla de urgente y obvia resolución; y de paso retrasó una vez más el nombramiento de la senadora Jesusa Rodríguez para ocupar la embajada en Panamá; lo mismo en el caso de Carlos Rojo Stein para ocupar la vacante en Finlandia. Son las voces de la secretaria de la Mesa Directiva, Andrea Cruz; y del presidente de los diputados, Santiago Creel.

“Se emitieron 18 votos en pro, 16 votos en contra y una abstención, por lo tanto, no hay mayor calificada. —En consecuencia, túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente”.

Cabe destacar que el Ejecutivo Federal nombró a Jesusa Rodríguez hace seis meses, y a Carlos Joaquín apenas la semana pasada. La única designación que va conforme al procedimiento acostumbrado es la de Rojo Stein. (Por Arturo García Caudillo)