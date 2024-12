La nueva Secretaria de Turismo en Jalisco, Michelle Fridman presentó su plan de trabajo y adelantó que realiza una reingeniería del sector.

Informó de la creación de un Consejo Estatal de Turismo y la apertura de 12 nuevas rutas aéreas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

“Pero mañana presentamos con Viva cuatro nacionales y cuatro internacionales, que son Mexicali, Ciudad Obregón, Puerto Escondido y Torreón, si no me equivoco, y las internacionales, si no me falla la memoria, tenemos Las Vegas, Oakland, Dallas y San Antonio y la siguiente semana con Aeroméxico presentamos Las Vegas también, Miami”.

Aseguró que Jalisco está en tercer lugar nacional en la atracción de visitantes. (Por Claudia Manuela Pérez)