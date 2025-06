Tras la cancelación de la reunión con Donald Trump en Canadá, el resultado de la llamada que posteriormente sostuvieron fue muy bueno, pues se adelantó bastante en temas importantes para ambos países, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Le planteé que por qué no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración, y también con comercio. Esto no tiene nada que ver con que se mantenga el tratado de libre comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, sino que en este momento podamos llegar a un acuerdo general. Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos. Entonces fue una buena conversación. Duró pues cerca de 20 minutos”.

Y aunque no se dijo cuándo se llevará a cabo la reunión cara a cara, sí comentó que Trump le pidió que a su regreso a México hiciera escala en Washington, lo cual no era posible en ese momento. Finalmente, no descartó que el magnate pudiera visitarla en Palacio Nacional. (Por Arturo García Caudillo)