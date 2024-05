Jilotlán de los Dolores es el único municipio de Jalisco en el que no se instalarán cinco de 15 casillas, al considerar los funcionarios que no había condiciones para que el domingo se realizara la elección, confirma el delegado del INE en la entidad, Luis Zamora Cobián.

“Particularmente en la comunidad de Rancho Nuevo, y también la sesión 1666 de la localidad de Tazumbos que son dos mesas directivas de casilla y de la localidad La Loma, que son dos mesas directivas de casilla, nos manifestaron que no participarían, asimismo renunciaron a sus cargos”.

Insiste en que las 2 mil 280 personas asignadas a estas, las cuales representan el 35.9 por ciento de la lista nominal, tienen garantizado su derecho al voto en la cabecera municipal de Jilotlán.

Cabe destacar, sin embargo, que el traslado desde estas comunidades colindantes con Michoacán, sería en algunos casos hasta de dos horas. (Por Gricelda Torres Zambrano)