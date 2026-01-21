Tras el escándalo generado por la presencia de un avión militar de los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia su decisión de utilizar aeronaves nacionales para el traslado de funcionarios mexicanos que vayan a capacitarse al extranjero.

“Hemos tomado la decisión, o he tomado la decisión, vamos a decirlo así, de que cuando sea la capacitación, las capacitaciones se aprueban en el Consejo Nacional de Seguridad, no es nada más una institución que decide individualmente, lo que es mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación, a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos. Entonces es mucho mejor eso y es una decisión que se ha tomado”.

Insistió en que la decisión de que el Hércules estadounidense aterrizara en un aeropuerto civil fue del Consejo Nacional de Seguridad y reiteró que a bordo no venían militares, sólo el piloto y la tripulación y además desarmados. (Por Arturo García Caudillo)