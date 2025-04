Aunque las autoridades del SIAPA reconocen que el servicio presenta deficiencias y que no se brinda un suministro adecuado, de cualquier manera el incremento de 12.5% aprobado por la comisión tarifaria no tendrá marcha atrás.

Esta mañana la coordinadora de gestión del territorio, Karina Hermosillo, el secretario de gestión integral del agua, Ernesto morroquín y el titular del SIAPA, Antonio Juárez, justificaron el incremento, el cual dijeron es necesario pues actualmente la paraestatal pende de un hilo. Al respecto habló Ernesto Marroquín.

“Y esa es la parte que también tenemos que buscar, no es que nosotros queramos pleito con nadie. La verdad de las cosas es que tenemos que buscar nada más la forma de que esto sea sostenible, porque si no vamos a tronar al organismo que ya bastante tronado está, y entonces tenemos que buscar la forma de que esto sea sostenible, si no encontramos esa parte, de veras que estamos pendiendo de un hilo”.

Los funcionarios señalaron que en la anterioridad no se dio el mantenimiento adecuado al sistema en general, por lo que argumentaron que el incremento se destinará a las mejoras en el servicio, lanzando al mismo tiempo un llamado a la corresponsabilidad de los ciudadanos. (Por Edgar Flores Maciel)