El caso del asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, será revisado por el gabinete de seguridad federal, afirma la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“En la mañana ya hizo una intervención la señora presidenta y lo que dijo es que se están investigando. Entonces, me quiero remitir a lo que ella dijo exactamente. Entonces, el tema es que sigue en investigación el caso y estamos en el gabinete de seguridad atendiendo el tema. El gabinete de seguridad es ahora encabezado por el secretario Omar García Harfuch, quien hará un extraordinario trabajo y seguramente mañana serán enterados de ese nuevo anuncio que se va a hacer”.

Y como ya no es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pidió que ya no le hagan más preguntas sobre el tema. (Por Arturo García Caudillo)