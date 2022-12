Aunque este miércoles por la noche Gabriela Escamilla recuperó su libertad, aún no se judicializa la carpeta por la denuncia que ella presentó ante el presunto abuso sexual de su sobrina de seis años, explica su abogada Erika Córdova.

“Esta resolución no garantiza que la otra carpeta de denuncia de violencia sexual de la menor se judicialice. Y por lo que nos corresponde a la defensa de la señora Gabriela, seguiremos impulsando ese proceso y acudiremos como ya lo hicimos en su momento con un juez de control para que se pueda judicializar el caso”.

Ayer durante una audiencia que duró alrededor de nueve horas, el juez desestimó la acusación de la Fiscalía contra Gabriela, por tomarle una fotografía a su sobrina para documentar el abuso sexual. El juzgador consideró que no se configuraba el delito de violación a la intimidad, porque la imagen no se hizo con la intención de difundirla, sino de proteger a la menor. (Por Gricelda Torres Zambrano)