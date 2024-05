La tapatía Gaby Urías sigue muy orgullosa luego de haber sacrificado su tiempo y quizá hasta el podio con tal de ayudar a Vivianne Cramer de la UNAM que a cien metros de terminar la competencia del Triatlón en los Juegos Nacional de la Conade se desvaneció: Gaby la auxilió para acompañarla hasta la meta, y dice que jamás pensó que se hiciera viral y recibiera tantos buenos comentarios.

“Realmente para mí, o sea como yo como persona Gabriel Urias no lo vi con tanta magnitud, yo no pensé que realmente fuera tener tantas personas pues para mí realmente sólo fue una acción que me salió en el momento genuino”.

Señaló que en cuanto vio a Vivianne se dirigió a ayudarla, pues vio que le dio el golpe de calor y no podía levantarse. Dijo que el hecho lo compara como ganar una presea, y “mi familia están orgullosos, me dicen que por la hija que tienen, están muy felices por ver los además los valores reflejados que me han enseñado”.

Al final en la categoría individual Gaby Urías no ganó medalla al quedar en el octavo lugar, pero sí obtuvo oro en equipo mixto para Jalisco al lado de Daniel Hernández. (Por Martín Navarro Vásquez)