Tras 16 años de darle vida a “Plutarco” en la serie “Una familia de Diez” Ricardo Margaleff confirma que su personaje y el de “Gaby” ya no formarán parte del programa de televisión, pues se decidió que ahora solo participarán en su propia serie titulada “¿Tú crees?”, algo que le causó tristeza al actor, pues no hubo un desenlace programado y solo se les notificó cuando terminaron la temporada.

“Pues mira justo es una pequeña mala noticia, triste noticia, porque finalmente ya se decidió, lo decide la producción, Jorge Ortiz de Pinedo, pues retirar a estos personajes de la serie, los personajes de Gaby y de Plutarco salen de “La Familia de 10” ya no vamos a estar dentro de ese programa, o sea se pasa la estafeta hacia el programa “¿Tú crees?” pero si, la verdad te soy honesto, a mi si me dio un poquito de tristeza saber que ya no íbamos a estar acá. Pues no, creo que ya no se hizo despedida”.

La segunda temporada de la serie “¿Tú crees?” con las actuaciones de Ricardo Margaleff y Daniela Luján, está programada para transmitirse en el 2023. (Por Kevin Casillas)