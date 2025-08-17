Se le escapó la victoria al Atlas en el estadio La Corregidora. El equipo Rojinegro ya saboreaba el triunfo pues ganaba 3-1, pero los Gallos Blancos, metieron dos goles en tiempo de compensación para el empate a tres goles.

Gustavo del Prete, Djuka y Adrián Mora, pusieron en ventaja a los Zorros, pero primero de penal Pablo Barrera, y con goles de Rodrigo Bogarín al minuto 95 y al 98 de Lucas Rodríguez, Querétaro se salvó de perder y sumó su primer punto en el torneo Apertura, donde sigue como el peor equipo. Atlas llega a 5 unidades en el debut de Diego Martín Cocca. (Por Martín Navarro Vásquez)