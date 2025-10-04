Los Gallos Blancos remontaron para vencer al Puebla 3-1 en el estadio La Corregidora, al continuar la fecha 12 de la Liga MX.

Ricardo Marín abrió el marcador por los Camoteros; pero por Querétaro destacó para la remontada Ali Ávila con dos goles en 5 minutos y el otro tanto del triunfo fue obra de Lucas Rodríguez.

Con la victoria los queretanos suben al lugar 14 de la clasificación con 11 puntos. Puebla sigue como el peor de la Liga MX con solo 5 unidades. (Por Martín Navarro Vásquez)